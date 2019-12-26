Жители Мурманской области подарили новогоднее чудо 160 ребятам из детских домов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-26T16:48:44+03:00

Организаторы акции позаботятся о том, чтобы все подарки дошли до адресатов. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Изменить размер текста: A A

До Нового года осталось всего пять дней. Северяне спешат завершить все дела и успеть выбрать подарки для близких. А что делать тем детям, у кого нет любящих родителей? Неужели они останутся без новогоднего чуда? Разумеется, нет. Ведь в Мурманской области уже 11 год подряд проходит благотворительная акция «Новогоднее чудо».

- В крупных супермаркетах Мурманская стоят елки с открытками, на которых написаны желания маленьких северян из социальных домов и детских приютов. Любой желающий может стать волшебником и исполнить заветную мечту мальчишки или девчонки, оставив подарок в супермаркете, а тот в свою очередь передаст его нам, – рассказывает организатор акции «Новогоднее чудо» Ольга Трифанова. – Радостно, что с каждым годом желающих стать добрыми волшебниками становится все больше, а детей, нуждающихся в нашей помощи, все меньше. В этом году мы осчастливим 160 ребят из пяти детских домов. Хотя были года, когда эта цифра была в два раза больше.

В этом году благотворительную акцию поддержало правительство Мурманской области. В «белом доме» стояло две елки с желаниями.

Александра Кандаурова надеется, что ее подарок придется по душе ребенку.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Признаться, мы все получили огромное удовольствие от выбора подарков для ребят, хотя задача оказалась не из легких, - отметила министр по информационной политике Мурманской области Александра Кандаурова. – Мне лично достались кеды на колесиках, но в Мурманске их не оказалось. Решила купить скейт и кеды. Искренне надеюсь, что ребенку понравится.

Все подарки чиновники передали организаторам акции, а те уже позаботятся о том, чтобы игрушки оказались в новогоднюю ночь под елками в детских домах.

ИСТОЧНИК KP.RU