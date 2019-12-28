Онкобольным детям из Мурманска вручили новогодние подарки

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-28T15:29:46+03:00

Ребята были очень рады получить игрушки, книги и наборы для творчества

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Новогоднее чудо ждало детей с тяжелыми заболеваниями, которые лечатся в Мурманской областной детской клинической больнице. 27 декабря ребята получили множество подарков, которые собирали для них все неравнодушные жители заполярной столицы. Организаторами доброго дела стала официальная группа “Мурманск” и группа “Мурманск ДТП ЧП”.

- Совместно с фондом «Руки Жизни» мы вручили подарки к Новому году детям из городской детской больницы. Разных игрушек, наборов для творчества, настольных игр,книг было так много, что хватило юным мурманчанам не только из отделения онкологии, но и неврологии и хирургии. Спасибо всем, кто участвовал в создании праздника ребятам! - отметили организаторы акции Роман Глек и Степан Романчев.

Роман Глек рассказал “КП”, как прошла встреча с тяжелобольными северянами.

-В этот день я был впервые в отделении онкологии, чуть слезы не наворачивались. Дети были в восторге. Некоторые улыбались и радовались, другие, не понимая, что происходит, принимали подарки. Но настроение мы им подняли — это точно! - поделился мурманчанин.

Официальная группа “Мурманск” и группа “Мурманск ДТП ЧП” не собираются делать такое мероприятие разовым. После этой акции они планируют совершать подобные добрые дела регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU