В Мурманске собрали больше 40 подарков для онкобольных детей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-23T14:40:49+03:00

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22 декабря официальная группа «Мурманск» и группа «Мурманск ДТП ЧП» вместе с благотворительным фондом «Руки жизни» организовали в заполярной столице сбор подарков к Новому году для юных северян, которые страдают от онкозаболеваний.

Все желающие могли поучаствовать в добром деле и принести свой презент для ребят на точку сбора у торгового центра «Мурманск Молл». Акция прошла на ура, так что праздничное настроение детям создать точно получится!

- Пришло несколько десятков мурманчан, которые решили порадовать деток. В основном люди приносили настольные игры, книги и игрушки. Удалось собрать больше 40 подарков, их мы лично поедем вручать в эту пятницу, 27 декабря, ребятам из Мурманской областной детской клинической больницы. Я думаю, что в следующем году проведем еще несколько подобных акций, - поделился с «КП» один из организаторов мероприятия Степан Романчев.

Подарков должно хватить с лихвой. Здорово, когда в канун праздника происходит такое человеческое волшебство.

ИСТОЧНИК KP.RU