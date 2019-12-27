В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-27T12:31:33+03:00

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Сразу два новых кинотеатра в Мурманской области распахнули свои двери в декабре. Напомним: Ревда и Заполярный вошли в число 281 победителя в конкурсе по поддержке кинозалов Фонда кино.

В Ревде 22 декабря в Культурно-спортивном центре «Север» открылся новый кинозал. На первый сеанс пришли 292 местных жителя. Перед показом кино глава Ловозерского района Валентина Агалакова разбила тарелку на счастье. Теперь посмотреть фильмы на большом экране можно будет по будням. В день кинозал планирует проводить пять сеансов.

Самый северный кинотеатр в России спустя четыре дня начал работу во Дворце культуры «Октябрь» Заполярного. Здесь не обошлось без суеверий: в торжественной обстановке гости перерезали красную ленточку, символизирующую начало новой кинематографической истории города.

За раз зал могут посетить 66 человек. В кинотеатре установлено современное техническое оборудование: акустика с пространственным звуком и проектор для показа 3D-фильмов с эффектом объемной картинки. Оборудовать помещение помогла Кольская ГМК, которая для этого выделила 9 миллионов рублей.

И в Ревде, и в Заполярном на первом сеансе зрители смотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

К слову, жители других населенных пунктов тоже могут осуществить свою мечту о собственном кинотеатре и подать заявку в Фонд кино, который в течение шести лет будет распределять средства на создание более 200 кинозалов.

ИСТОЧНИК KP.RU