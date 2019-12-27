2019-12-27T12:31:33+03:00
Общество

В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России

На первом сеансе зрителям показали фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Кинотеатр в Заполярном стал самым севеным в стране. Фото: Уютное ЗаполярьеКинотеатр в Заполярном стал самым севеным в стране. Фото: Уютное Заполярье
Изменить размер текста:

Сразу два новых кинотеатра в Мурманской области распахнули свои двери в декабре. Напомним: Ревда и Заполярный вошли в число 281 победителя в конкурсе по поддержке кинозалов Фонда кино.

В Ревде 22 декабря в Культурно-спортивном центре «Север» открылся новый кинозал. На первый сеанс пришли 292 местных жителя. Перед показом кино глава Ловозерского района Валентина Агалакова разбила тарелку на счастье. Теперь посмотреть фильмы на большом экране можно будет по будням. В день кинозал планирует проводить пять сеансов.

Самый северный кинотеатр в России спустя четыре дня начал работу во Дворце культуры «Октябрь» Заполярного. Здесь не обошлось без суеверий: в торжественной обстановке гости перерезали красную ленточку, символизирующую начало новой кинематографической истории города.

За раз зал могут посетить 66 человек. В кинотеатре установлено современное техническое оборудование: акустика с пространственным звуком и проектор для показа 3D-фильмов с эффектом объемной картинки. Оборудовать помещение помогла Кольская ГМК, которая для этого выделила 9 миллионов рублей.

И в Ревде, и в Заполярном на первом сеансе зрители смотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

К слову, жители других населенных пунктов тоже могут осуществить свою мечту о собственном кинотеатре и подать заявку в Фонд кино, который в течение шести лет будет распределять средства на создание более 200 кинозалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске пройдет чемпионат по кикбоксингу, посвященный памяти Элины Гисмеевой
Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником
Под Полярными Зорями в лоб маршрутке выехала фура
Из-за угрозы взрыва в четвертый раз эвакуируют здание правительства Мурманской области
В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России
Новый год 2019-2020 в Мурманске: праздничная программа, перекрытия
В Мурманской области 54-летний мужчина не признался, что касался 12-летних девочек в интимных местах
В Мурманской области получила развитие история с "самой чудовищной елкой России"
"Доживет только до двух лет": на лечение годовалого малыша из Мурманска надо собрать 156 миллионов рублей
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Жильцов аварийного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске расселят к 2021 году
В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы