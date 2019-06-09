2019-06-09T10:16:53+03:00
Общество

В Мурманской области построят два новый бассейна и два кинотеатра

Поплавать можно будет в Мурманске и Коле, а посмотреть фильмы - в Заполярном и Ревде
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Бассейны построят в Коле и в Мурманске при МАГУ.Бассейны построят в Коле и в Мурманске при МАГУ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

То, что в Мурманской области из года в год сокращается население, не говорит о том, что северянам не нужны поликлиники, больницы, школы, детские сады. Проблема их количества стоит остро.

К счастью, шаги в этом направлении есть.Так, уже в ближайшее время можно будет порадоваться за жителей Колы и Мурманска - в этих городах построят новые бассейны. В частности, в областном центре он появится при МАГУ. Об этом стало известно во время встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибис с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

А еще в Заполярье станет на два кинотеатра больше. Ранее Фонд кино объявил о конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. И в нем победил 281 муниципалитет. В их числе Заполярный и Ревда. В городе кинотеатр появится при Дворце культуры "Октябрь", а в поселке - при культурно-спортивном центре.

- На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 миллионов рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ не менее 50 дней в квартал, - сообщили в Фонде кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полярных Зорях спасают новорожденного бельчонка
Под Росляково от попавшей в ДТП машины осталась половина
Задержанного журналиста Ивана Голунова будет защитать адвокат из Мурманска
Стали известны первые кандидаты на выборы губернатора Мурманской области
В Минске погиб мурманчанин, уехавший в Беларусь на заработки
В Мурманске автоледи попала под каменный «дождь» из-за вертолета санавиации
В Мурманске нашли в вентиляции жилого дома птенца серебристой чайки
В Апатитах пьяный водитель протаранил две иномарки
В Мурманской области браконьеры перевозили краба вертолетом
От Росляково до Североморска: Сразу в несколько городов Мурманской области остались без свет
В 500 домов Мурманска после аварии вернулись тепло и горячая вода
Жители Мурманска возмущены вырубкой деревьев Долине Уюта
В Мурманске накрыли цех с неопознанной рыбой
Мурманчан предупреждают об извращенцах в Первомайском и Ленинском районах города
В Мурманске высадят более 300 тысяч календул, маргариток, петуний, бархатцев и львиного зева
Мурманчане выйдут на пробежку с подушками
Отопление в Мурманске отключат в воскресенье
В Кандалакше щенка с кирпичом на шее выкинули в залив
СКР назвали причину смерти 82-летней постоялицы дома-интерната в Кандалакше
Кандалакше подарят малые объекты из натурального материала
Первый пошел: Одного из похитителей мурманского бизнесмена посадили на 6,5 лет
Почти 500 домов в Мурманске остались без отопления и горячей воды из-за аварии
Самую высокую зарплату в Мурманской области обещают прорабам по дорожным работам
В Мурманске буйный пассажир разбил окно в маршрутке
Отопительный сезон заканчивается в Мончегорске, Оленегорске и ЗАТО Александровск