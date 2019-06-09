В Мурманской области построят два новый бассейна и два кинотеатра

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-09T10:16:53+03:00

Поплавать можно будет в Мурманске и Коле, а посмотреть фильмы - в Заполярном и Ревде

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То, что в Мурманской области из года в год сокращается население, не говорит о том, что северянам не нужны поликлиники, больницы, школы, детские сады. Проблема их количества стоит остро.

К счастью, шаги в этом направлении есть.Так, уже в ближайшее время можно будет порадоваться за жителей Колы и Мурманска - в этих городах построят новые бассейны. В частности, в областном центре он появится при МАГУ. Об этом стало известно во время встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибис с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

А еще в Заполярье станет на два кинотеатра больше. Ранее Фонд кино объявил о конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. И в нем победил 281 муниципалитет. В их числе Заполярный и Ревда. В городе кинотеатр появится при Дворце культуры "Октябрь", а в поселке - при культурно-спортивном центре.

- На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 миллионов рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ не менее 50 дней в квартал, - сообщили в Фонде кино.

ИСТОЧНИК KP.RU