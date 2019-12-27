В Мурманской области 54-летний мужчина не признался, что касался 12-летних девочек в интимных местах

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-27T10:36:12+03:00

Житель Терского района семь с половиной лет проведет в колонии

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54-летний житель Терского района на суде никак не хотел признаваться, что совершал немыслимые для адекватного человека вещи. Но все улики были против него.

Мужчина осенью 2018 года познакомился с двумя 12-летними девочками. При каких обстоятельствах и как - следователи не говорят в интересах школьниц. Ведь в небольших населенных пунктах все всё быстро узнают, а с такой историей за плечами жить непросто.

Северянин стал приглашать девчушек, которые годятся ему во внучки, домой. Только вместо чая с конфетами было другое.

- Потерпевшие, в силу своего возраста и доверчивости, не были осведомлены о преступных намерениях виновного. На протяжении двух месяцев последний с целью удовлетворения своих половых потребностей совершал в отношении малолетних развратные действия без применения насилия, в частности прикасаясь к различным частям обнаженных тел потерпевших, в том числе к половым органам. Узнав о произошедшем, родители девочек обратились в правоохранительные органы, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчину сразу взяли под стражу, а после судили по ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц). Извращенец получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, приговор уже вступил в силу.

Напомним, недавно в Апатитах задержали мужчину, который совершал преступные действия с несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU