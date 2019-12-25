2019-12-25T16:02:07+03:00
Происшествия

Бабушка, которая в Кировске попала под погрузчик, умерла в больнице

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Варвара РУСЛАНОВА
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Уборка снега стоила жизни пенсионерки.Уборка снега стоила жизни пенсионерки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Увы, в противостоянии пенсионерки и тяжелой снегоуборочной технике победила вторая. Напомним: 18 декабря во дворе дома №17 по улице 50 лет Октября случилось ЧП. Водитель погрузчика сдавал назад, не заметил 80-летнюю женщину и переехал ее. Бабушку доставили в больницу с различными травмами.

- Женщина, попавшая под погрузчик, умерла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В самом Кировске не утихают споры о том, как пенсионерка могла попасть под многотонную технику. Скорее всего, пешеход попал в слепую зону габаритной машины, и водитель его просто не заметил. По словам пользователей соцсетей, у бабушки были проблемы с ногами, и она не успела увернуться от пятящегося погрузчика. К сожалению, не расторопность стоила ей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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