2019-12-24T09:34:59+03:00
Происшествия

Полиция ищет водителя, который сбил лося под Тайболой в Мурманской области

Инспекторы ДПС возлагают надежду на свидетелей аварии
Елена МОЛОДЦОВА
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Водитель сбил лося и уехал. Фото: nevnov.ruВодитель сбил лося и уехал. Фото: nevnov.ru
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Даже если дорожно-транспортное происшествие произошло с животным, то статью 12.27 КоАП России никто не отменял, и уезжать с места не стоит. Выйдет себе дороже. А так штраф за нанесенный ущерб природы страны оплатит страховая, разумеется, при наличии полиса ОСАГО. Однако не все действуют по закону в таких ситуациях.

- Около 00.10 20 декабря на 1321 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» произошла авария. Неизвестный автомобиль сбил лося и скрылся с места происшествия, - сообщает ОГИБДД по Кольскому району. – Очевидцам ДТП просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(81553)3-56-79 или 8(815-53)3-31-72.

К слову, именно после этой аварии министерство экологии и природных ресурсов по Мурманской области посчитало за благо предупредить автомобилистов о том, что лесные звери стали выходить на дороги, и водителям надо быть предельно внимательными, чтобы избежать несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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