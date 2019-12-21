Водителей Мурманской области предупреждают о лосях, которые зачастили выходить на дорогу

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-21T19:19:04+03:00

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О том, что у сохатых имеется дурная привычка переходить дороги на большой скорости и без предупреждения, хорошо известно водителям. Водителю вовремя не заметившего шагающего поперек трассы лося грозит смертельная опасность – уж больно велик этот лесной зверь.

- В последнее время участились случаи выхода диких животных на проезжую часть. Только в ночь с 19 на 20 декабря на автодороге Р-21 «Кола» произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием лосей. К счастью, в обеих авариях никто из людей не пострадал. Сохатые погибли. Автомобилям причинен значительный ущерб, - предупреждают в министерстве экологии и природных ресурсов Мурманской области.

Чтобы предотвратить несчастный случай, водителей просят неукоснительно соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков, а также предельно внимательно проезжать участки, окруженные лесом, особенно в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU