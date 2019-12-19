Главой комитета госфинконтроля Мурманской области стала Анна Уварова

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-19T12:59:29+03:00

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После того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил структуру и состав нового регионального правительства, прошло почти два месяца. Напомним, 28 октября Андрей Владимирович раскрыл карты и рассказал, с кем будет работать ближайшие пять лет. Правда, в свойственной ему манере некоторую интригу он все же сохранил, не назвав имена глав четырех министерств, двух комитетов и одного управления. Но и ей пришло время рассеяться.

18 декабря глава региона подписал постановление о назначении председателем комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Анны Уваровой. В этот же день Анна Владимировна приступила к исполнению своих новых обязанностей.

До этого времени она занимала должность первого заместителя министра финансов Заполярья. Что ж, теперь ее начальнице Елене Дягилевой придется поискать себе новую правую руку. Анна Владимировна сменила на посту главы комитета госфинконтроля Ксению Зинатуллину, которая показав себя как эффективного специалиста, получила от Андрея Чибиса пост министра юстиции региона.

По остальным вакансиям интрига по-прежнему сохраняется. Мурманчанам еще предстоит узнать имена шести руководителей ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU