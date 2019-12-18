В Мурманске завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал 12 дней назад

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-18T16:53:21+03:00

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Почти две недели семья юного мурманчанина не находила себе места от беспокойства. Родных 16-летнего Даниила Возовикова можно понять – о местоположении мальчика ничего не было известно 12 дней.

Напомним: подросток вышел из дома №7 на улице Зои Космодемьянской, где проживает, 6 декабря и пропал. На нем был синий пуховик, черные классические брюки и зеленые кроссовки.

О том, что ребенок нашелся, стало известно только 18 декабря. В поисковом отряде «МурманСпас», волонтеры которого, как всегда пришли на помощь близким пропавшего, о результатах говорят коротко «Найден, жив».

- Подросток сам сбежал из дома. Все это время скитался по друзьям, но в итоге вернулся к родителям. Никаких преступлений в отношении него совершено не было, - рассказала «КП» подробности старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU