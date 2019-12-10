2019-12-10T14:24:46+03:00
Происшествия

В Мурманске четвертые сутки ищут 15-летнего подростка в синем пуховике

Даниил Возовиков ушел из дома и пропал
Елена ЧУМАКОВА
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Даниила нет дома с четвертые сутки. Фото: МурманСпасДаниила нет дома с четвертые сутки. Фото: МурманСпас
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С начала декабря в столице Заполярья волонтерам поискового отряда «МурманСпас» пришлось искать четырех подростков. К счастью, трое уже нашлись целыми и невредимыми. А вот поиски четвертого продолжаются до сих пор.

- 6 декабря 16-летний Даниил Возников вышел из дома №7 на улице Зои Космодемьянской, где проживал, и до сих пор не вернулся, - рассказывают в «МурманСпас».

Подросток был одет в синий пуховик, черные классические брюки и зеленые кроссовки.

Тех, кто располагает информации о местонахождении Даниила Возникова, просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 102, либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» по телефону 8-951-297-20-33. В поисках Даниила могут помочь и простые северяне - на улице и в общественных местах надо пристально вглядываться в лицах проходящих мимо подростков. Вдруг среди них вы заметите Даниила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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