С фасада дома культурного наследия в Мурманске уберут рекламные вывески, которые не были согласованы
Заполярным предпринимателям давно известно, что если захотел открыть свой бизнес в здании, которое является объектом культурного наследия ,придется согласовать свою информационную вывеску с местными властями. Но вот только далеко не все хотят этим заниматься, что выходит им самим же боком.
Так, с фасада жилого дома №61 на проспекте Ленина решено убрать все несогласованные с министерством культуры Мурманской области вывески.
- Пользователям нежилых помещений на первом этаже здания направлены предписания о демонтаже информационных и рекламных конструкций, не прошедших согласование или не соответствующих требованиям размещения вывесок на объектах культурного наследия, - отметил министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.
Возможно, теперь региональные власти заинтересуются и другими жилыми домами, которые завешаны незаконными конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU