2019-12-18T16:08:59+03:00
Общество

С фасада дома культурного наследия в Мурманске уберут рекламные вывески, которые не были согласованы

Из-за статуса дома предприниматели должны были похлопотать о нужных документах
Наталья ЛОБАНОВА
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Местные власти пытаются воздействовать на недобросовестных предпринимателей. Фото: vk.com/murmansk_popular_initiativeМестные власти пытаются воздействовать на недобросовестных предпринимателей. Фото: vk.com/murmansk_popular_initiative
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Заполярным предпринимателям давно известно, что если захотел открыть свой бизнес в здании, которое является объектом культурного наследия ,придется согласовать свою информационную вывеску с местными властями. Но вот только далеко не все хотят этим заниматься, что выходит им самим же боком.

Так, с фасада жилого дома №61 на проспекте Ленина решено убрать все несогласованные с министерством культуры Мурманской области вывески.

- Пользователям нежилых помещений на первом этаже здания направлены предписания о демонтаже информационных и рекламных конструкций, не прошедших согласование или не соответствующих требованиям размещения вывесок на объектах культурного наследия, - отметил министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

Возможно, теперь региональные власти заинтересуются и другими жилыми домами, которые завешаны незаконными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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