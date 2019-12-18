На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-18T13:07:53+03:00

Такую красоту теперь можно увидеть в самом центре Мурманска. Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ

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Северное сияние – уникальное природное явление Заполярья. За ним без устали охотятся местные фотографы, а для многих туристов увидеть фиолетово-зеленые переливы – один из главных пунктов в программе посещения Мурманской области. Но что делать, если небо не всегда радует игрой огней? Спустить его с небес прямо на центр города!

Так, на фасаде Ледового дворца спорта в столице Заполярья установили новую подсветку – здание засверкало разноцветными бегающими огоньками в виде полос северного сияния.

- Предыдущее оборудование вышло из строя. Сделать освещение, как, например, на здании филармонии, не позволяет фасад. Сейчас подсветка работает в тестовом режиме. Но поскольку ее приняли жители, «северное сияние» останется: яркие цвета, не резкие и не раздражающие глаз колебания, - рассказала «КП» Вера Мохова, директора Учебно-спортивного центра комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Кстати, «северное сияние» центр подарил мурманчанам и гостям города за собственные деньги.

Напомним: установить еще одну Аврору Бореалис обещали и на информационном павильоне у ледокола «Ленин».

Северное сияние на фасаде Ледового дворца спорта в Мурманске.Автор: Павел Степаненко vk.com/psumrak

ИСТОЧНИК KP.RU