2019-12-18T13:07:53+03:00
Общество

На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»

Фасад здания украсила новая диодная подсветка [видео]
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
Такую красоту теперь можно увидеть в самом центре Мурманска.Такую красоту теперь можно увидеть в самом центре Мурманска.Фото: Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
Изменить размер текста:

Северное сияние – уникальное природное явление Заполярья. За ним без устали охотятся местные фотографы, а для многих туристов увидеть фиолетово-зеленые переливы – один из главных пунктов в программе посещения Мурманской области. Но что делать, если небо не всегда радует игрой огней? Спустить его с небес прямо на центр города!

Так, на фасаде Ледового дворца спорта в столице Заполярья установили новую подсветку – здание засверкало разноцветными бегающими огоньками в виде полос северного сияния.

- Предыдущее оборудование вышло из строя. Сделать освещение, как, например, на здании филармонии, не позволяет фасад. Сейчас подсветка работает в тестовом режиме. Но поскольку ее приняли жители, «северное сияние» останется: яркие цвета, не резкие и не раздражающие глаз колебания, - рассказала «КП» Вера Мохова, директора Учебно-спортивного центра комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Кстати, «северное сияние» центр подарил мурманчанам и гостям города за собственные деньги.

Напомним: установить еще одну Аврору Бореалис обещали и на информационном павильоне у ледокола «Ленин».

Северное сияние на фасаде Ледового дворца спорта в Мурманске.Автор: Павел Степаненко vk.com/psumrak

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кандалакше ответственного за "самую чудовищную елку России" лишили премии
Стало известно, из какой страны в Мурманскую область пришли анонимные письма с угрозами теракта
Перестало биться сердце «золотой скрипки» Мурманской области
В Мурманске вандалы побили стекла на двух остановках почти на 44 тысячи рублей
На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»
В Мурманске вспоминают погибших на буровой «Кольская», которая затонула 8 лет назад
В Республике Коми обнаружили мышьяк в пикше, треске и камбале из Мурманска
Жительница Кандалакши попросила соседа не шуметь, а тот приставил к ее голове пистолет
В Мурманской области уменьшится плата за вывоз мусора
Мурманск вошел в Топ-25 городов России по высоте новогодней елки
В Шонгуе начался заключительный этап строительства нового моста через реку Колу
Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами
В Мурманске на суд по делу Шубина пригласили генеральную прокуратуру
Угроза взрыва: Экстренные службы стянуты к Кольской больнице
«Комсомольская правда»-Мурманск» ищет самого толстого кота
«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык