На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»
Северное сияние – уникальное природное явление Заполярья. За ним без устали охотятся местные фотографы, а для многих туристов увидеть фиолетово-зеленые переливы – один из главных пунктов в программе посещения Мурманской области. Но что делать, если небо не всегда радует игрой огней? Спустить его с небес прямо на центр города!
Так, на фасаде Ледового дворца спорта в столице Заполярья установили новую подсветку – здание засверкало разноцветными бегающими огоньками в виде полос северного сияния.
- Предыдущее оборудование вышло из строя. Сделать освещение, как, например, на здании филармонии, не позволяет фасад. Сейчас подсветка работает в тестовом режиме. Но поскольку ее приняли жители, «северное сияние» останется: яркие цвета, не резкие и не раздражающие глаз колебания, - рассказала «КП» Вера Мохова, директора Учебно-спортивного центра комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.
Кстати, «северное сияние» центр подарил мурманчанам и гостям города за собственные деньги.
Напомним: установить еще одну Аврору Бореалис обещали и на информационном павильоне у ледокола «Ленин».
Северное сияние на фасаде Ледового дворца спорта в Мурманске.Автор: Павел Степаненко vk.com/psumrak
ИСТОЧНИК KP.RU