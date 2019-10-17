В Мурманске у ледокола "Ленин" появится искусственное северное сияние

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-17T11:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Туристы едут за северным сиянием и в Мурманскую область, Швецию, Норвегию, Финляндию. Но если у наших соседей можно не расстраиваться, что не увидел аврору бореалис, потому что есть залы с искусственным природным явлением. То у нас надо уповать только на свое везение и хорошую погоду.

Впрочем, скоро ситуация может измениться. На сайте госзакупок размещен проект информационного павильона с искусственным северным сиянием. Появиться он должен у ледокола "Ленин". Заказчик - Росатомфлот.

- На крыше будет установлен декоративный элемент - стилизация северного сияния, который будет выполнен линейными светильниками разного размера, - говорится дизайн-проекте.

У помещения будет стеклянная часть, чтобы даже в непогоду можно было посмотреть на морской вокзал и причал. Рядом планируют поставить якорь и лопасти ледокола, ведь цель центра - рассказать туристам и не только о флоте. На стене павильона появятся акриловые льдины.

Цена вопроса - почти 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU