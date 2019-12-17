2019-12-17T15:24:17+03:00
Происшествия

В Кандалакше микроавтобус столкнулся с поездом

Машинист резко затормозил, но избежать аварии не удалось
Наталья ЛОБАНОВА
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К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/kandalaksha_hК счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/kandalaksha_h
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Аварии на дорогах в Мурманской области происходят практически каждый день. Неосторожные автомобилисты то и дело врезаются в другие машины, но вот ДТП на железной дороге – скорее редкость. 17 декабря автобус столкнулся с поездом в Кандалакше.

- В 09.50 водитель микроавтобуса выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд в Кандалакше, через который проходил локомотив. Машинист пытался экстренно затормозить, однако расстояние было очень небольшим, и столкновения не удалось избежать. В результате ДТП пострадавших нет, вагоны остались на рельсах. На движение поездов происшествие не повлияло, - сообщил «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Октябрьская железная дорога просит водителей обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним: 13 декабря в Кольском районе произошло два ДТП с пострадавшими. Водитель Ford Transit сбил пешехода, а Hyundai Solaris столкнулся с «УАЗом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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