Два ДТП в Кольском районе: водитель Ford Transit сбил пешехода, а Hyundai Solaris столкнулась с УАЗ

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-13T12:49:34+03:00

Водитель Ford Transit наехал на пешехода, а затем врезался в ВАЗ. Фото: vk.com/infokola51

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Без дорожно-транспортных происшествий в Мурманской области не проходит и дня. Так, 12 декабря в Кольском районе случилось сразу две аварии с пострадавшими.

- Сначала водитель Ford Transit ехал со стороны Ловозеро в Мурманск. В 18.40 в районе 1314 километра автодороги Р-21 «Кола» при неустановленных обстоятельствах он наехал на пешехода, который стоял около припаркованного ВАЗ-2111. После этого водитель столкнулся и с самой машиной, - рассказали в ОГИБДД по Кольскому району.

В результате аварии 32-летнего пешехода госпитализировали в Оленегорскую центральную районную больницу. А через несколько часов в 20.05 произошла вторая авария.

- 12 декабря автоледи за рулем Hyundai Solaris ехала из аэропорта «Мурманск» в сторону Мурмашей. На перекрестке, в районе 15 километра автоподъезда к воздушной гавани, женщина не предоставила преимущество УАЗ Patriot, который направлялся из Мурманска в аэропорт, и столкнулась с ним. В аварии пострадал 30-летний пассажир Hyundai Solaris. Он был обслужен бригадой скорой помощи на месте, - прокомментировали в дорожной инспекции.

По обоим ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU