Два ДТП в Кольском районе: водитель Ford Transit сбил пешехода, а Hyundai Solaris столкнулась с УАЗ
Без дорожно-транспортных происшествий в Мурманской области не проходит и дня. Так, 12 декабря в Кольском районе случилось сразу две аварии с пострадавшими.
- Сначала водитель Ford Transit ехал со стороны Ловозеро в Мурманск. В 18.40 в районе 1314 километра автодороги Р-21 «Кола» при неустановленных обстоятельствах он наехал на пешехода, который стоял около припаркованного ВАЗ-2111. После этого водитель столкнулся и с самой машиной, - рассказали в ОГИБДД по Кольскому району.
В результате аварии 32-летнего пешехода госпитализировали в Оленегорскую центральную районную больницу. А через несколько часов в 20.05 произошла вторая авария.
- 12 декабря автоледи за рулем Hyundai Solaris ехала из аэропорта «Мурманск» в сторону Мурмашей. На перекрестке, в районе 15 километра автоподъезда к воздушной гавани, женщина не предоставила преимущество УАЗ Patriot, который направлялся из Мурманска в аэропорт, и столкнулась с ним. В аварии пострадал 30-летний пассажир Hyundai Solaris. Он был обслужен бригадой скорой помощи на месте, - прокомментировали в дорожной инспекции.
По обоим ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU