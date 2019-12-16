В Мурманске рабочие, сбивая сосульки, сломали козырек дома

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-16T18:22:29+03:00

А потом сделали и … забыли

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Пока одни бьют во все колокола, что если не убрать наледь и сосульки с крыши, беды не миновать (как это случилось в Заполярном, где лед проломил голову школьнице), другие страдают от бурной деятельности чистильщиков крыш.

- В Мурманске на Марата, 15 сбивали сосульки, сломали козырек на крылечке, подперли палкой. Теперь ждем, когда рухнет кому-нибудь на голову, ступеньки завалены льдом, - посетовала на ситуацию мурманчанка Ирина Ганичева.

В управляющей компании «Комфорт» «Комсомолке» ответили, что в курсе ситуации.

- Дело в том, что бригада, которая сейчас занимается очисткой кровель, ведает и плотницкими работами. Сейчас им просто некогда заняться сломанным козырьком. Как только погода даст передышку, сразу все починим, - рассказали в УК.

Однако у Ирины Ганичевой другая информация. Оказывается, злосчастный козырек починили еще вчера под бдительным оком представителя администрации. Видимо, жилищники просто забыли, что уже сделали работу над ошибками.

ИСТОЧНИК KP.RU