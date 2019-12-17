2019-12-17T08:05:04+03:00
Дом. Семья

В Мурманске избитому до полусмерти котенку нашли новый дом

В полиции не стали возбуждать уголовное дело на бывшего хозяина
Елена МОЛОДЦОВА
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Кошка пошла на поправку после жестокого избиения своим же хозяином. Фото: СеверПостКошка пошла на поправку после жестокого избиения своим же хозяином. Фото: СеверПост
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Увы, животные не умеют говорить! Иначе вряд ли бы людям сошли с рук многие их поступки. Напомним: в Мурманске хозяин до полусмерти избил пятимесячного котенка, который поцарапал его во время стрижки когтей. За жизнь породистой крошки борются ветеринары. Они же написали на негодяя заявление в полицию.

- По результатам проведенной проверки принято решение в отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщил и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Оно и не удивительно: в роковой для кошки момент мужчина находился дома один, и очевидцев его издевательств над животным нет, а свидетельствовать против себя он не стал. Тем временем, малышка пошла на поправку.

- Лапка и хвост - он тоже оказался сломан - начали срастаться, появился аппетит и активность. Кошка начала требовать внимания и ласки, - рассказали «КП» в ветеринарной клинике. – Держать ее в стационаре больше нет необходимости, поэтому для малышки нашли новых хозяев. Поскольку история крайне резонансная, то люди вышли на нас сами. Могу сказать, что они ответственные и любящие владельцы, так что кошка будет залюбленной и зацелованной.

Прежние хозяева еще 4 декабря написали заявление в клинике с просьбой плату за оказанные услуги плату с них не взимать. Сотрудники расценили это как отказ, и 14 декабря кошка отправилась в свой новый, куда более гостеприимный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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