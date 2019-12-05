2019-12-05T12:32:49+03:00
Дом. Семья

Житель Мурманска до полусмерти избил поцарапавшего его 5-месячного котенка

Малыша спасают ветеринары, а мужчину опрашивает полиция
Елена МОЛОДЦОВА
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Эта малышка едва не погибла после того, как посмела поцарапать хозяина. Фото: СеверПостЭта малышка едва не погибла после того, как посмела поцарапать хозяина. Фото: СеверПост
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Порой и среди добросердечных мурманчан встречаются люди, готовые при малейшем поводе выместить зло на ни в чем не повинных братьях наших меньших. Именно такая история произошла в Мурманске с 5-месячной кошкой.

- Вечером 1 декабря мужчина со своей 17-летней сожительницей привез к нам своего питомца. По словам девушки, она нашла кошку всю в крови и кале под кроватью, - рассказали «КП» в круглосуточной ветеринарной клинике Мурманска. – У животного черепно-мозговая травма, перелом задней левой лапы и шок. Кошку поместили в кислородный бокс, а спустя три дня перевели в обычный стационар, но она находится под капельницей. Состояние заметно улучшилось: киска начала реагировать и мурлыкать.

По версии владельцев, мужчина решил подстричь когти питомцу, а тот его поцарапал, за что поплатился здоровьем. Кошке предстоит долгое восстановление в стационаре, а затем операция по остеосинтезу. А вот черепно-мозговая травма вполне может аукнутся эпилепсией. В любом случае котейке предстоит поездка в Санкт-Петербург на МРТ и экспертизу полученных травм.

- Мы не планируем возвращать кошку владельцам - это будет верная смерть. По словам сожительницы, мужчина избивает животное уже не первый раз, - отмечают в клинике. Если девушка полностью погасит счет и гарантирует, что животное не вернется к этому человеком, мы вернем питомца. В противном случае, попросим написать отказ в нашу пользу и займемся устройством ее судьбы.

Руководство ветлечебницы уже написало заявление в полицию. В ведомстве начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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