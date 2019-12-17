Время дарить подарки: отправляйте праздничные посылки в отделениях Boxberry

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-16T11:32:48+03:00

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Новый год всё ближе и ближе! Самое время готовить подарки для родных и близких. Вы уже знаете, как будете поздравлять друзей и родственников, которые живут в других городах? Доверьте доставку посылок компании Boxberry.

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В Мурманске работает 6 отделений Boxberry

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ИСТОЧНИК KP.RU