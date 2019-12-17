2019-12-16T11:32:48+03:00
Общество

Время дарить подарки: отправляйте праздничные посылки в отделениях Boxberry

Рассказываем, как доставить посылку в любой регион России по выгодной цене
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Новый год всё ближе и ближе! Самое время готовить подарки для родных и близких. Вы уже знаете, как будете поздравлять друзей и родственников, которые живут в других городах? Доверьте доставку посылок компании Boxberry.

Именно сейчас вы можете отправить посылку со скидкой. Воспользуйтесь промокодом НОВОСТЬ до 31 декабря 2019 года. Назовите промокод оператору отделения, когда будете отправлять посылку, или подготовьте документы онлайн и активируйте промокод в личном кабинете Boxberry.

Отправляйте посылки и письма в отделениях Boxberry:

В Мурманске работает 6 отделений Boxberry

Делитесь положительными эмоциями, доставляйте радость вместе с Boxberry

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ИСТОЧНИК KP.RU

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