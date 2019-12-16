В Мурманской области проверят культурные, спортивные и социальные объекты на наличие наледи на крышах

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-16T18:32:58+03:00

Наледи на крышах домов быть не должно! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как показала прошлая неделя, не только пожарной и антитеррористической безопасности надо уделять внимание в новогодние праздники.

Напомним: средm бела дня 13 декабря сошедшая с крыши школы наледь рухнула на голову проходящим мимо ученицам. Одной девочке проломилj голову. Пострадавшей теперь занимаются нейрохирурги. Ее подруге повезло чуть больше – она в Печенгской больнице с ушибом мягких тканей головы и сотрясением головного мозга.

- Необходимо провести проверку кровель учреждений культуры, спорта и социальных ведомств! – обратила внимание коллег первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

По словам главы региона Андрея Чибиса, пострадавшие девочки благодаря медикам идут на поправку. Но на крышах не должно быть такой наледи. Тем более сейчас, когда температура воздуха держится в районе 0 градусов, и снег с крыш устремляется вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU