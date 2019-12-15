В столкновении двух фур и легковушки под Апатитами пострадали три человека

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-15T15:48:27+03:00

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Утром 15 декабря трассу "Кола" под Апатитами перекрывали, а для водителей организовали реверсивное движение. Причиной неудобств стала серьезная авария.

В 10.30 на 1209 километре федеральной дороги столкнулись две фуры и легковушка.

- Водитель Volvo с полуприцепом при движении со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга не учел дорожные и метеорологические условия, поэтому допустил занос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения. На ней произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении Mitsubishi, после чего с Mitsubishi столкнулся двигавшийся попутно Hyundai. Пострадали водители Hyundai и Mitsubishi, а также пассажир Hyundai, которых госпитализировали в больницу для обследования. На месте ДТП работает наряд ДПС, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Сейчас проезд по "Коле" открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU