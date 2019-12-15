2019-12-15T13:20:31+03:00
Происшествия

В Мурманской области перекрыли федеральную трассу "Кола"

Не проехать было в районе Апатитов из-за столкновения двух фур и легковой машины
Мария ПАШЕНКОВА
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Под Апатитами столкнулись две фуры и легковушка. Фото: Татьяна НикифороваПод Апатитами столкнулись две фуры и легковушка. Фото: Татьяна Никифорова
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15 декабря МЧС Мурманской области предупредило автолюбителей, что федеральная трасса "Кола" перекрыта.

- Движение перекрыто с 10.18 на 1209 километре во всех направлениях, - пояснили в ведомстве по Мурманской области. - Причиной стало дорожно-транспортное происшествие. Ведутся работы по восстановлению движения. В районе ДТП организовано реверсивное движение.

Стоит пояснить, что участок "Колы", где случилась авария, находится рядом с Апатитами.

В "Мурманскавтодоре" уточнили, что с 12.00 федеральная трасса была открыта.

Как сообщает группа "Мурманск ДТП ЧП", под Апатитами в сторону Санкт-Петербурга столкнулись две фуры и легковая машина. На месте из-за перегородивших проезжую часть машин образовалась пробка, в которой некоторые водители простояли около часа. Информация о пострадавших уточняется. Очевидцы пишут в соцсетях, что на данный момент жертв нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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