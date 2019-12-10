Мурманская область - один из трезвых регионов России

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-10T18:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Контрастность нашего заполярного региона поражает: то Мурманская область опускается на дно рейтинга по отсутствию вредных привычек и выясняется, что алкоголь, курение и наркомания - распространенные соблазны среди жителей Кольского края, то, наоборот, Мурманская область становится одним из малопьющих регионов страны.

Национальный проект «Трезвая Россия» составил рейтинг трезвости регионов, чтобы объективно оценить уровень потребления алкоголя в 2019 году. Заполярье заняло 29 место из 85.

- Мурманская область набрала 33,5 баллов в рейтинге трезвости. Чем меньше балл, – тем благополучнее регион. В лидерах списка – Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Дагестан, - говорится в исследовании.

Больше всего употребляют алкоголь в Ненецком и Чукотском автономных округах и в Приморском крае.

При составлении рейтинга учитывалось число умерших от отравления алкоголем, численность больных алкоголизмом, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем проданного зелья, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции и сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда запрещена продажа алкоголя).

ИСТОЧНИК KP.RU