2019-12-09T11:10:51+03:00
Общество

Мурманская область в низах рейтинга по отсутствию вредных привычек

Алкоголизм, курение и наркомания в Заполярье оказались сильнее здорового образа жизни
Наталья ЛОБАНОВА
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Наш регион занял 71 место из 85Наш регион занял 71 место из 85Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Оказывается, жители Мурманской области не очень-то хотят вести здоровый образ жизни. РИА Новости составил рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в котором Кольский край совсем не в лидерах. В исследовании учитывалось потребление табака и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году.

Выяснилось, что алкоголизм, курение и наркомания в Заполярье – очень распространенные соблазны.

- Мурманская область на 71 месте из 85. Рейтинговый балл – 57,6 из 100. Такой низкий показатель говорит о том, что вредные привычки в Кольском крае довольно распространены, - говорится в исследовании.

Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика. Жители этого региона меньше всего склонны к пагубным привычкам. В пятерку по ЗОЖ также вошли Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная ОсетияАлания.

Максимально популярны вредные привычки в Ямало-Ненецком автономном округе, который занял последнюю строчку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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