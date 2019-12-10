В Мурманской области нашли пятерых пропавших северян и уроженца Республики Беларусь
За последнее время в Мурманской области пропало четыре подростка и двое мужчин. Всех нашли живыми, за исключением одного северянина.
- Следователи Кольского района проводят процессуальную проверку по данному факту. Установлена личность мужчины – им оказался 30-летний житель Мурманской области. Было осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.
Целыми и невредимыми отыскали остальных. Так, нашелся 46-летний гражданин Республики Беларусь Игорь Коноплев, который пропал в Заполярье еще в 2016 году.
Уроженца Белоруссии нашли спустя несколько лет. Фото: murmanspas51
Подростки тоже вернулись домой: 16-летний Владислав Большаков и 17-летняя Мария Алиева. Их нашли спустя пару дней.
- Их местонахождение установлено. Известно, что каких-либо противоправных действий в отношении ребят не совершалось, - рассказала Наталья Тростина.
Также нашлись 14-летняя Мария Шаталина и 15-летний Дмитрий Александров. Ребята убегали из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка», который находится в Мурмашах. Где же они пропадали целую неделю – не уточняется.
Мурманчанка вернулась домой через сутки. Фото: vk.com/murmanspas51
ИСТОЧНИК KP.RU