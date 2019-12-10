Дайверы Мурманской области установят елочку на дне Ура-Губы

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-10T18:05:57+03:00

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Кто-то под Новый год ходит в баню, а вот у дайверов из клуба "Морской охотник" есть своя традиция. Перед волшебным праздником они едут на открытую воду и устанавливают на дне елочку.

Любимое место водолазов - Ура-Губа. Туда они поедут и в этом году. Дата уже известна - 21 декабря.

Как было заведено, дайверы погружаются с искусственной елочкой, возле которой потом водят хоровод и даже открывают шампанское. После деревце поднимают на поверхность и забирают с собой, чтобы не загрязнять губу. Кстати, проходит праздник не только под водой, но и на поверхности.

Те, кто хочет присоединиться к дайверской новогодней елке, могут узнать подробности по телефонам 8953-306-24-49 и 8921-039-45-89.

Устраивать Новый год под водой - фишка не только заполярных водолазов, но и их коллег из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU