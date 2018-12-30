2018-12-30T12:17:58+03:00
Общество

Дайверы Мурманской области установят елочку на дне Кольского залива

Необычная акция стала доброй традицией у спортсменов
Мария ПАШЕНКОВА
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Дайверы установят на дне Кольского залива красавицу-елочку. Фото: vk.com/divingclubseahunterДайверы установят на дне Кольского залива красавицу-елочку. Фото: vk.com/divingclubseahunter
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Наряжать или нет елочку на Новый год - выбор каждого. У дайверов же тени сомнений нет: каждый год они выезжают на природу, чтобы установлить праздничное дерево под водой. Такая традиция есть сразу у нескольких клубов в Мурманской области.

Nordval, например, выезжает на Ура-Губу, где опускат на дно белоснежную красавицу. Так, говорят, виднее в темноте. А вот у клуба "Морской охотник" елочка зеленая. И местом встречи они выбрали Ретинское, которое входит в состав Междуречья.

Акция у дайверов состоится сегодня, 30 декабря. Проводят они ее с 2010 года.

- По плану установка елки на дне Кольского залива, хоровод вокруг нее, шампанское и фейерверк! Ну, и по уже сложившейся традиции, проводить и закрыть сезон 2018 года, - рассказал руководитель "Морского охотника" Андрей Букреев.

К слову, после праздника елочку из воды достают и увозят, чтобы не загрязнять окружающую среду.

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