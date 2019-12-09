2019-12-09T17:50:30+03:00
Общество

Жители Мурманской области наблюдали перламутровые облака

Редкое природное явление заглянуло на небосвод Кольского края 7 декабря
Наталья ЛОБАНОВА
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Последний раз яркие перламутровые облака появлялись в Заполярье несколько лет назад. Фото: vk.com/mlive51Последний раз яркие перламутровые облака появлялись в Заполярье несколько лет назад. Фото: vk.com/mlive51
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Северное сияние не единственное красивое явление природы в Мурманской области. Когда в Заполярье стоят суровые морозы, можно увидеть чарующее солнечное гало и световые столбы на небе. А на днях, 7 декабря, в Кольском крае заметили интересные перламутровые облака. Местным жителям своей формой они напомнили волка.

- Полярные стратосферные облака, которые еще называют перламутровыми, появились в Мурманской области из-за очень низких температур на больших высотах – 15-30 километров в стратосфере. Низкое содержание озона и «правильное» западное направление ветра стали причиной появления таких облаков над Заполярьем, - рассказывают в группе «Погода в Мурманске».

Это природное явление можно увидеть только зимой исключительно в полярных и приполярных широтах. Последнее знаменательное появление перламутровых облаков в Мурманской области произошло в конце 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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