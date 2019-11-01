2019-11-01T14:17:09+03:00
Общество

Чарующий Север: в Мурманской области наблюдали солнечное гало, световые столбы и ледяные панцири на растениях

Наступившие в Заполярье морозы принесли с собой удивительные природные явления
Наталья ЛОБАНОВА
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Мороз и солнце – день чудесный... Фото: Максим Митченко.Мороз и солнце – день чудесный... Фото: Максим Митченко.

31 октября в центральных районах Кольского края температура воздуха понизилась аж до -25 градусов. В суровые холода на улицу выглядывать не хочется, но именно в такую погоду проявляется много интересных природных явлений.

Пронзительный холод принес северянам много чудес. Фото: Денис Абрамов.

Пронзительный холод принес северянам много чудес. Фото: Денис Абрамов.

Так, утренние заморозки позволили мурманчанам наблюдать шикарное солнечное гало. Этот оптический эффект возникает из-за преломления и отражения света ледяными кристаллами. Чтобы небо озарила такая зимняя радуга, нужны три составляющие: яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.

Такая красота появляется из-за преломления и отражения света ледяными кристаллами. Фото: Февралина Лютая.

Такая красота появляется из-за преломления и отражения света ледяными кристаллами. Фото: Февралина Лютая.

Вокруг солнца появляется ореол, который не может не очаровывать.

Солнечный диск мурманчане не забыли запечатлеть на фотокамеру. Фото: Февралина Лютая.

Солнечный диск мурманчане не забыли запечатлеть на фотокамеру. Фото: Февралина Лютая.

Помимо этого северяне стали зрителями еще одного чуда природы. Вечером на небесном своде в Мурманске загорелись световые столбы, которые таинственно переливались в сумраке. Появились они по той же причине, что и солнечное гало – из-за мороза.

Столбы света таинственно переливались на вечернем небе. Фото: Ольга Муравей.

Столбы света таинственно переливались на вечернем небе. Фото: Ольга Муравей.

- Чаще всего это явление можно увидеть при температуре ниже -20 градусов, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалликов, способных отражать световые лучи. Эти кристаллы находятся в перистых облаках, на высоте восьми километров над уровнем моря, - сообщают в погодном сообществе «Метеодневник – природа и катаклизмы» в соцсетях.

Подобное явление можно увидеть при низких температурах. Фото: Ольга Муравей.

Подобное явление можно увидеть при низких температурах. Фото: Ольга Муравей.

В столице Заполярья кристаллы образовались немного ниже, благодаря чему световые столбы можно было заметить легче, к тому же на холоде они приняли более чёткую форму.

В Мурманске такие столбы можно было хорошо разглядеть. Фото: Ольга Муравей.

В Мурманске такие столбы можно было хорошо разглядеть. Фото: Ольга Муравей.

Помимо этого заморозки принесли местным жителям еще кое-что интересное: крепкий мороз на пару с разгулявшимся ветром создал на ручьях у подступов к Баренцеву морю застывшие ледяные скульптуры растений.

Ветер с морозом может создать удивительные вещи. Фото: Олег Яромий.

Ветер с морозом может создать удивительные вещи. Фото: Олег Яромий.

- Ветки, трава и цветы заковываются в прозрачный панцирь изо льда. При этом вода не останавливает свое движение, а продолжает течь, создавая совместно с морозом и ветром все новые и новые формы, - делится в соцсетях житель Лиинахамари Олег Яромий.

Застывший лед обрамляет цветы в причудливые узоры. Фото: Олег Яромий.

Застывший лед обрамляет цветы в причудливые узоры. Фото: Олег Яромий.

С такими чудесами природы теперь хочется поменьше прятаться от холодов дома, ведь на севере можно увидеть так много прекрасного и удивительного.

Световые столбы в Мурманске.Видео: Ольга Муравей

ИСТОЧНИК KP.RU

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