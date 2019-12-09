2019-12-09T16:46:39+03:00
Дом. Семья

Из-за пса, которого спасли из затопленного карьера в Ковдоре, возбудили уголовное дело

Четвероногого били, резали и прострелили ухо
Мария ПАШЕНКОВА
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Сейчас Потап может передвигаться только на специальной коляске. Фото: vk.com/club77807613Сейчас Потап может передвигаться только на специальной коляске. Фото: vk.com/club77807613
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В нужное время и в нужном месте оказались подростки из Ковдора, которые 24 июня спасли из затопленного карьера умирающего пса. Он там оказался не по своей воле, а из-за человеческой жестокости.

Неизвестные жестоко издевались над животным: прострелили ухо, избили (гематомы нашли по всему телу), в бок всадили нож, который вошел почти на 20 сантиметров. А потом скулящего от боли пса бросили в ледяную воду.

- У собаки образовался парапарез тазовых конечностей, поражена нервная система в пояснично–крестцовом отделе. Она лишена возможности передвигаться самостоятельно, только в специальной коляске для прогулок, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Такая бесчеловечность попала под статью о жестоком обращении с животными. Прокуратурой Ковдорского района в правоохранительные органы было направлено постановление и другие материалы проверки, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье".

А волонтеры, которые выхоживают Потапа - так назвали бедолагу, верят, что он не будет инвалидом навсегда.

- У него заметные улучшения! В коляске он уже бегает, а девочки за ним носятся. И сегодня он стал отряхиваться всем телом! Т.е. с головы до кончика хвоста! Пытается приседать! У него всегда отличное настроение, он опять верит людям. Улыбка не сходит с его мордахи, - рассказали волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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