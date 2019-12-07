Сход лавины в Хибинах сняли на видео
Степень лавинной опасности в Мурманской области сейчас 3 (значительная) из 5. Пускай красный уровень опасности и не установлен, но все же расслабляться не стоит.
- Все понимаю: снегу нападало, выходные впереди, ноги зудят, лыжи и доски сами подпрыгивают у дверей... Но вы все-таки поосторожней на склонах. Честно, оно того не стоит. Слетает до грунта все от "чиха", - предупреждает земляков сотрудник Центра лавинной безопасности Борис Вахмистров.
Подтверждение его словам - видео, которое сделал один из жителей Кировска.
- Одна из нескольких лавин, спущенных 6 декабря с Юкспорра, - пишет автор видео в группе "Суровая реальностоь | Апатиты Кировск Хибины".
По данным МЧС России по Мурманской области, с начала периода произошел 101 сход лавин, из них принудительно – 17.
Напомним: на прошлых выходных в Кировске открыли сезон катания на лыжах и сноуборде.
Сход лавины в Хибинах.Видео: vk.com/kirap51
ИСТОЧНИК KP.RU