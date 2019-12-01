В Кировске открыли сезон катания на лыжах и сноуборде

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-01T10:38:19+03:00

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Погода - то что надо! На себе это проверили спортсмены, которые 30 ноября открыли сезон катания на склонах гор Мурманской области. Строго говоря, сделали это еще в начале ноября, ведь зима в этом году пришла как никогда рано. Например, на комплексе "Кукисвумчорр" в Кировске на лыжи или сноуборд встали еще 16 ноября, в Мурманске на склонах примерно с этих же дней тоже многолюдно.

Но все-таки нужно было пусть и неформальное, но открытие сезона. Оно состоялось 30 ноябре на северном склоне комплекса "Большой Вудьявр". - На него пришло около полусотни человек. Погода отличная, настроение у всех прекрасное. В ближайшее время ждем большое количество гостей. В новогодние праздники за день может приехать до 4,5 тысяч человек за день, - рассказали в спорткомплексе.

Южный склон пока не принимает спортсменов. Но как только его основательно заснежит, здесь тоже начнут кататься. А это может случиться уже скоро - небесная канцелярия не спится на осадки.

Северян и туристов предупреждают: кататься можно только на оборудованных трассах. На остальных очень вероятен сход лавины. В Хибинах обьявлена вторая степень лавинной опасности из пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU