2019-12-01T10:38:19+03:00
Общество

В Кировске открыли сезон катания на лыжах и сноуборде

На символическое открытие пришло около полусотни спортсменов
Мария ПАШЕНКОВА
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Любители зимних видов спорта уже могут опробовать свои лыжи или сноуборд на северном склоне комплекса "Большой Вудьявр".Любители зимних видов спорта уже могут опробовать свои лыжи или сноуборд на северном склоне комплекса "Большой Вудьявр".
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Погода - то что надо! На себе это проверили спортсмены, которые 30 ноября открыли сезон катания на склонах гор Мурманской области. Строго говоря, сделали это еще в начале ноября, ведь зима в этом году пришла как никогда рано. Например, на комплексе "Кукисвумчорр" в Кировске на лыжи или сноуборд встали еще 16 ноября, в Мурманске на склонах примерно с этих же дней тоже многолюдно.

Но все-таки нужно было пусть и неформальное, но открытие сезона. Оно состоялось 30 ноябре на северном склоне комплекса "Большой Вудьявр". - На него пришло около полусотни человек. Погода отличная, настроение у всех прекрасное. В ближайшее время ждем большое количество гостей. В новогодние праздники за день может приехать до 4,5 тысяч человек за день, - рассказали в спорткомплексе.

Южный склон пока не принимает спортсменов. Но как только его основательно заснежит, здесь тоже начнут кататься. А это может случиться уже скоро - небесная канцелярия не спится на осадки.

Северян и туристов предупреждают: кататься можно только на оборудованных трассах. На остальных очень вероятен сход лавины. В Хибинах обьявлена вторая степень лавинной опасности из пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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