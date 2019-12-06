2019-12-06T15:16:58+03:00
Общество

Мурманск украсили 25 километрами гирлянд

А еще областной центр засверкал 285 световыми конструкциями
Наталья ЛОБАНОВА
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Яркими огоньками в заполярной столице сверкают шары, светодиодные консоли и игрушки. Фото: vk.com/valenta35Яркими огоньками в заполярной столице сверкают шары, светодиодные консоли и игрушки. Фото: vk.com/valenta35
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В эту полярную ночь мурманчанам не приходится бродить в темноте – в городе засияли 285 световых конструкций. Яркими огоньками в столице Заполярья сверкают шары, светодиодные консоли, игрушки. Помимо этого особую новогоднюю атмосферу в Мурманске создают световые гирлянды, растянувшиеся в 25 километров по всему городу.

Праздничное оформление появилось во всех микрорайонах областного центра, в том числе и в Абрам-мысе. На радость ребятишкам и просто для создания хорошего настроения в преддверии Нового года местные власти установили две зимние горки около дома № 13 по переулку Охотничий. На маленькой горке высотой в полутора метра могут кататься малыши до 6 лет, а большую, высотой в четыре метра, поставили для детей от 6 до 12 лет.

На радостям юным северянам власти установили две горки в Амбрам-мысе. Фото: citymurmansk.ru

На радостям юным северянам власти установили две горки в Амбрам-мысе. Фото: citymurmansk.ru

— К нам обратились жители Абрам-мыса с просьбой организовать зону отдыха, — рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. — В администрации эту инициативу поддержали, так что уже сегодня мы видим, что у детей и взрослых появилось место для досуга в новогодние праздники.

Напомним: уже 7 декабря в Мурманске пройдет торжественное открытие главной городской новогодней елки на площади Пять Углов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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