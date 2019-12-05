2019-12-05T17:27:25+03:00
Происшествия

В Мончегорске элитная иномарка прокатилась по парку и горнолыжному склону

В полиции уже ищут любителя ралли, испортившего трассу
Елена МОЛОДЦОВА
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Перед подемом на склон иномарка взяла разгон, но это не помогло ей приодолеть препятствие. Фото: Администрация МончегорскаПеред подемом на склон иномарка взяла разгон, но это не помогло ей приодолеть препятствие. Фото: Администрация Мончегорска
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Увы, любители погонять там, где этого делать не стоит, продолжают появляться в Мурманской области. Напомним: в середине января мурманчане устроили дрифт в сквере на улице Ленинградской в столице Заполярья. А теперь "подвиг" молодых людей решил повторить житель Мончегорска.

- 30 ноября с 5.20 до 5.50 Porsche Cayenne въехал на территорию городского парка им. С.Е. Бровцева. Спустившись на озеро с горнолыжного склона, на котором проводит детские тренировки спортивная школа, водитель сделал несколько виражей и попытался въехать по склону обратно в парк, тем самым испортив покрытие, - рассказывает пресс-секретарь администрации Мончегорска Анастасия Тимонина.

К слову, подготовкой склона для тренировок занимались сами юные воспитанники ДЮСШ и их наставники. Благодаря ралли элитной иномарки теперь им предстоит повторить этот подвиг.

- По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и личность водителя, находившегося в тот момент за рулем Porsche Cayenne, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В Мончегорске элитная иномарка прокатилась по парку и горнолыжному склону.Автор: Администрация Мончегорска! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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