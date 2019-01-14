2019-01-14T13:26:37+03:00
Происшествия

Мурманчан возмутил дрифт, который устроили молодые люди в сквере у памятника Жертвам интервенции

«Героям» грозит штраф за езду по тротуарам [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Фото6 скриншот видео.Фото6 скриншот видео.
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Памятнику Жертвам интервенции в столице Заполярья этой зимой явно не везет. Молодое поколение мурманчан уже в который раз отказывается проявлять к нему хоть малейшее уважение. Напомним, в середине ноября неизвестные организовали на нем вечеринку, украсив воздушными шариками и гирляндами. Теперь же не иначе как их последователи устроили в прилегающем к памятнику сквере дрифт. Причем гонщиков ни капли не смущали гуляющие по тропинкам люди, а само действо вызывало безудержное веселье. К слову, нарушители общественного спокойствия, покидая сквер Жертвам интервенции, были уверены в своей безнаказанности. Более того, "прогулку" они выложили в "сториз" в Инстаграм.

- Все пора с...ться отсюда. Если что по дворам. Да, камера стоит, но она же не видит, кто за рулем, да и номер тоже не видно, - комментируют происходящее «герои», а через несколько секунд в кадре появляется бутылка водки.

Мурманчан возмутило такое поведение, о чем они незамедлительно высказались в соцсетях.

- Они хоть в курсе, что по кладбищу разъезжали... по могилам, - написала Ирина Бабенко.

В региональном ГИБДД уже начали проверку по данному факту, но удастся ли найти возмутивших общественность героев?!

- На данный момент устанавливается, когда и кем был снят этот ролик. Водителю грозит штраф в размере двух тысяч рублей за езду по тротуару, - сообщили в отделе пропаганды отдельного батальона ГИБДД по городу Мурманску.

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