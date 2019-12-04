Главный следователь Мурманской области проведет прием в "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-04T09:08:51+03:00

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В наше время не обязательно выходить из дома, чтобы сделать важное дело. Например, областная больница начала виртуальные встречи врачей и пациентов.

Теперь же через экран монитора или смартфона можно будет пообщаться с руководителем СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области генерал-майором юстиции Андреем Ефремовым. Он проведет прием северян в "ВКонтакте" 4 декабря с 11.00 до 12.30.Такой формат будет использован впервые.

- На личный прием онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить свое обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приема в группе на странице следственного управления в социальной сети "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе СКР.

Стоит отметить, что вопросы будут задаваться именно письме, а не по видео, в такой же форме будут поступить и ответы.

Также главный следователь Мурманской области каждый месяц проводит "живые" приемы для жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU