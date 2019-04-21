23 апреля Мурманская областная больница проведет первую онлайн-встречу врача с пациентами

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-21T14:32:34+03:00

Мурманская областная больница первой среди медучреждений региона даст пациентам и врачам пообщаться в прямом эфире в сети. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Недавно Мурманская областная больница им. П.А. Баяндина объявила об эксперименте. В его рамках пациенты смогут пообщаться с врачами в прямом эфире в "ВКонтакте".

Было объявлено, что первая виртуальная встреча состоится до конца месяца. И теперь стала известна точная дата.

Прямой эфир пройдет 23 апреля в 11.00. А выйдет в него врач-невролог, заведующий отделением неврологии Областной больницы, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Мурманской области, заслуженный врач РФ Иван Анатольевич Джулай.

Северян просят заранее написать вопросы, которые они хотели бы задать специалисту. Так, уже известно, что жители Мурманской области хотят узнать, есть эффективное лечение хронической мигрени, спасение от гемифациального спазма на лице, можно ли совсем вылечить воспаление тройничного нерва, является ли гиперактивность ребенка заболеванием или временной особенностью нервной системы и др.

ИСТОЧНИК KP.RU