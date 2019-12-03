В Кировске Вечный огонь погас, потому что вандалы жгли на нем пластиковые бутылки

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-03T16:15:06+03:00

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Вечный огонь в Кировске в этом году уже дважды оказывался в центре внимания из-за плохого повода. В сентябре вид мемориала шокировал жителей: все было разкурочено. В мэрии объяснили, что это вина вандалов, в полиции - что так работали сотрудники газовой службы.

Теперь же Вечный огонь в городе горняков и вовсе погас. Мэрия вызвала специалистов "Мурманоблгаза", чтобы те выяснили причину. И результат проверки неприятно удивил.

Детали, без которых не может работать Вечный огонь, залило пластиком. Фото: vk.com/kirovsk_adm

- Они разобрали горелку и выяснилось, что вся она залита расплавленным пластиком. Неизвестные вандалы жгли на Вечном огне пластиковые бутылки. Сейчас газовики восстанавливают поврежденные детали, на это уйдет день-два. В следующем году возле монумента будут установлены камеры видеонаблюдения, - уточнили в администрации Кировска.

Жители города резонно спросили, почему у важного объекта сразу не поставили технику, все-таки не в первый раз на него покушаются. В мэрии пояснили, что в этом году бюджет очень дефицитный, и денег на камеры нет.

ИСТОЧНИК KP.RU