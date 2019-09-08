2019-09-08T18:08:38+03:00
Происшествия

В Кировске вандалы испортили Вечный огонь

Правда, в полиции сообщили, что это были работники газовой службы
Ника СВЕТЛОВА
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Неизвестные вандалы испортили горелку Вечного огня и плиту возле него. Фото: vk.com/kirap51Неизвестные вандалы испортили горелку Вечного огня и плиту возле него. Фото: vk.com/kirap51
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Есть у нашего времени одна особенность - недалекие люди и беспечная молодежь портят мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

Только в Мурманской области - уже два случая за неделю. Первый произошел в Росляково, где 11-летний мальчишка взял испачканную в краске тряпку и стал рисовать на белой стене памятника в честь воевавших росляковцев. Хулигана уже нашли и взяли его семью на карандаш.

А в Кировске неизвестные вандалы испортили Вечный огонь. Местные жители вспоминают, что это случается не в первые. В этот раз оказалась разбита плита и пострадала горелка.

- Работники Центра материально-технического обеспечения исправили то, что натворили вандалы, - сообщила пресс-секретарь администрации Кировска Татьяна Никуличева. - Сейчас решается вопрос, когда будет зажжен Вечный огонь. Хотелось бы сделать это к особенной дате, например, ко Дню защитников Заполярья.

А вот в полиции высказали несколько другой взгляд на порчу мемориала.

- Вандалов не было. Стало известно, что там работали сотрудники газовой службы, которые проводили работы на трубах, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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