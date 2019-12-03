2019-12-03T17:06:14+03:00
Общество

На Северном флоте готовятся встречать главную икону Военно-морского флота

Образа святого апостола Андрея Первозванного побывает в семи гарнизонах Мурманской области
Елена ЧУМАКОВА
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Главная икона ВМФ пробудет в Мурманской области до 1 февраля. Фото: http://severeparh.ru/Главная икона ВМФ пробудет в Мурманской области до 1 февраля. Фото: http://severeparh.ru/
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В последнее время жизнь православных верующих в Мурманской области более чем насыщена. Напомним: в октябре на Кольском полуострове встречали Мироточивую Икону «Умягчение злых сердец», которая за десять дней объехала 11 городов Заполярья. Теперь же готовимся встречать главную икону Военно-Морского флота.

Перед тем, как посетить Мурманскую область, образ апостола Андрея Первозванного побывал на Черноморском флоте в Севастополе и Новороссийске, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения корабельной группировки ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Планируется, что икона прибудет в Североморск 20 декабря, а уже на следующий день пройдет торжественный Крестный ход. С 21 по 30 декабря образ апостола Андрея Первозванного будет гостить в строящемся Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе, каждый предел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. А под Новый год отправится в путешествие по северо-западу Мурманской области. До 1 февраля икона посетит Мурманск, Полярный, Гаджиево, Видяево, Заозерск и Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в Луостари.

После вояжа по Заполярью главную икону ВМФ ждут в Архангельске, Северодвинске и на Тихоокенском флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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