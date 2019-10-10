Мироточивая икона «Умягчение злых сердец» начинает свой тур по Мурманской области

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-10T17:22:33+03:00

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В октябре у северян будет уникальный шанс прикоснуться к чудотворной святыни – Мироточивой Иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец», которая прибывает на Кольскую землю уже завтра, 11 октября. В 9:35 лик встретят в аэропорту «Мурманск». Именно оттуда икона начнет свой тур по Заполярью, посетив в первую очередь Свято-Никольский собор областного центра.

За десять дней икона «Умягчение злых сердец» посетит 11 городов Заполярья. Уже 12 октября из областного центра она отправится в Мончегорск, а потом поочередно нанесет визит Ковдору, Полярным Зорям, Апатитам, Кировску и Кандалакше. К 18:00 16 октября она окажется снова в Мурманске на вечернем богослужении в Князь-Владимирской церкви. Потом побывает в Коле, Свято-Троицком Трифонов-Печенгском монастыре, поселке Борисоглебский и Североморске.

Оставшиеся три дня своего тура икона проведет в Мурманске, побывав поочередно в церкви преподобного Феодорита Кольского архиерейского подворья, Свято-Пантелеимоновской церкви, церкви Спас-на-водах, церкви Всех Святых и церкви блаженной Матроны Московской исправительной колонии №17, а затем отправится в аэропорт «Мурманск», чтобы продолжить свое путешествие по миру.

С более подробным расписанием богослужений можно ознакомиться на сайте Мурманской и Мончегорской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU