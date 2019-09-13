2019-09-13T15:44:18+03:00
Общество

В Мурманскую область привезут Мироточивую Икону «Умягчение злых сердец»

По преданиям, икона помогает прогнать зло и найти решение отчаявшимся
Наталья ЛОБАНОВА
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Икона особым образом откликается на молитвы военных. Фото: mmeparh.cerkov.ru.Икона особым образом откликается на молитвы военных. Фото: mmeparh.cerkov.ru.
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В октябре на Кольскую землю прибудет Мироточивая Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». По легендам, она смягчает злые сердца врагов, прогоняет зло, угрожающее человеку или его близким, а также укажет верный путь.

История иконы наполнена чудесами. Небольшой образ был отпечатан в полиграфиии, вскоре его купили простые москвичи в церковной лавке. Но затем икона ожила: стала мироточить. Кроме того, верующие заметили, что в день, когда затонула подводная лодка «Курск», на образе впервые появились кровоточащие язвы. Именно с тех пор, если к иконе прикасаются российские военные, икона отзывается и источает кровь.

- Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет пребывать в Мурманской митрополии с 11 по 21 октября, - сообщают в Мурманской епархии.

Сначала образ побывает в заполярной столице, а затем отправится в церкви и монастыри других городов Кольского края. С полным расписанием встреч с Чудотворной Иконой можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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