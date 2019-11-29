2019-11-29T16:24:19+03:00
Звезды

Версия: Ирина Аллегрова отказалась выступать в Мурманске из-за холода

Однако в правительстве области это поставили под сомнение
Ника СВЕТЛОВА
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Ирина Аллегрова так и не доехала до Мурманска.Ирина Аллегрова так и не доехала до Мурманска.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Неприятная история произошла вокруг концерта Ирина Аллегровой, который должен был состояться 15 ноября в Мурманске. Фанаты уже перед долгожданным выступлением узнали, что "кина не будет".

Расстроило их и то, что все сорвалось столь неожиданно, и что не было какого-либо заявления от организаторов, и что вернуть деньги за билеты некоторые не могут до сих пор.

Точной информации, почему народная артистка не спела для мурманчан, нет. По одной версии, плохие продажи билетов, по другой - испугалась за свое здоровье.

- Мы отменили концерт по очень простой причине — потому что там, во дворце спорта, холодно, не отапливается, и народ туда не ходит, вот и все, - сообщил "Газете.Ru" концертный директор звезды Хизри Байтазиев.

Правда, в правительстве региона удивились такой информации. И сообщили, что температура в Ледовом дворце приемлема для концертов.

К слову, звезды не раз говорили, что Мурманск встречает холодом. И удивлялись, увидев на своем выступлении северян в куртках. Хотя в том же Ледовом Наргиз вышла на сцену босиком, а "Ленинград" и "Руки вверх" так разогрели зал, что стало жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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