2019-11-27T12:18:25+03:00
Звезды

Жителей Мурманска возмутила отмена концерта Ирины Аллегровой

О том, что народная артистка не приедет в столицу Заполярья, стало известно перед ее выступлением
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Ирина Аллегрова так и не доехала в ноябре до Мурманска.Ирина Аллегрова так и не доехала в ноябре до Мурманска.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Именитые артисты любят Мурманскую область. Давно сложилось мнение, что северяне - люди не бедные и могут позволить себе сходить на концерт. Да и к культуре у нас отношение особо - любим и все тут.

Правда, нередко звезд ждет разочарование. Не на всех готовы жители Заполярья купить дорогие билеты. Например, однажды из-за этого сорвался концерт Стаса Михайлова, чей ценник смутил даже его поклонников. А вот на концертах "Ленинграда" всегда аншлаг.

Отменить выступление пришлось и Ирине Аллегровой. Императрица отечественной сцены должна была выступить на сцене Ледового дворца спорта 15 ноября. Но прямо перед концертом северяне узнали, что ничего не будет.

- И деньги не вернуть, - жалуются мурманчане в "ВКонтакте".

Дело в том, что билеты покупались через онлайн-кассу, возврат денег через которую - дело хлопотное.

Официального заявления от представителей народной артистки по данному случаю не было. В качестве причины отмены концерта называют низкие продажи билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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