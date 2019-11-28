2019-11-28T14:12:23+03:00
Общество

Сергей Коробков: "Электротранспорт" может остановить свою работу с 1 апреля 2020 года

Главный перевозчик Мурманска не видит денег от правительства Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Генеральный директор "Электротранспорта" Сергей Коробков: "Уже два года идет непонятное для меня противостояние с правительством Мурманской области". Фото: архив "КП"Генеральный директор "Электротранспорта" Сергей Коробков: "Уже два года идет непонятное для меня противостояние с правительством Мурманской области". Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В 2014 году в Мурманске случился транспортный коллапс, когда "Автоколонна 1118" вышла из игры. Тогда горожан спасло то, что АО "Электротранспорт" оперативно сыграло, взяло под свое крыло все автобусные маршруты.

Через шесть лет ситуация может повториться, только главный перевозчик Мурманска уже не спасет, ведь он сам попал в непростую ситуацию. Как уже писала "Комсомолка", у "Электротранпорта" идет судебная тяжба с правительством Мурманской области. суть спора - компенсация убытков перевозчика, которая должна идти из бюджета, но этот вентиль почему-то перекрыт. Сегодня эту тему на заседании горсовета Мурманска поднял генеральный директор предприятия Сергей Коробков.

- Уже 2 года идет непонятное для меня противостояние. Мы судимся, выигрываем. В прошлом году деньги за январь мы получили только в декабре. В этом еще не получили. Но в 2019 году у нас были успехи по другим направлениям, а вот в 2020 году ситуация резко ухудшается. Будет повышен тариф, в бюджете области компенсация не заложена, по деньгам из бюджета города идет обсуждение, - пояснил Сергей Евгеньевич.

По его словам, если ситуация не изменится, то 1 апреля предприятие может остановиться, 1600 человек не смогут работать. И 100 тысяч мурманчан, 70 тысяч которых регулярно пользуются автобусами и троллейбусами, будут гадать, как же перемещаться по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманска вместе с сообщниками отмыл почти сто миллионов рублей
«Темная лошадка» из Мурманска взяла «золото» и «серебро» в шахматах блиц
Появились фотографии и видео с места столкновения самосвалов на карьере в Ковдоре
«Комсомольская правда»-Мурманск» подвела итоги фотоконкурса «Я – мама!»
Кольская АЭС привезла в Кузомень 37 мешков овса и 20 мешков комбикорма для диких лошадок
В школы, детсады и больницы Мурманской области поставляли некачественное масло
В Мурманской области одни из самых высоких тарифов по коммунальным услугам
Детский омбудсмен Мурманской области навестил единственного несовершеннолетнего в СИЗО
Мурманская биатлонистка отправилась на международные соревнования в составе сборной России
Главой администрации Мурманска стал Евгений Никора
В Мурманске ищут 45-летнюю женщину, пропавшую четыре дня назад
С экс-министром энергетики и ЖКХ Владимиром Гноевским попрощались под Лободу
Начальница почты в Никеле прикарманила полмиллиона рублей
В Мурманске у Ледового дворца горела квартира
Дни Швеции в Мурманске: программа мероприятий
«Мы очень кушать хотим»: В Кировске отец оставил двоих детей с беспомощной из-за болезни матерью
Стали известны подробности смертельного ДТП с автосамосвалами в Ковдоре
Билеты на финал Высшей лиги КВН с участием "Сборной Снежногорска" стоят до 45 тысяч рублей
Администрация Мурманска не сможет помочь жильцам дома №49 на Буркова решить проблемы с горячей водой и плесенью
Следователи рассказали о расследовании смерти выпавшей из окна мурманчанки
Жители Мурманской области могут обзавестись новой социальной картой
На предприятии в Ковдоре столкнулись два БелАЗа, есть погибший
Когда зажгутся огни телебашни в Мурманске, зависит от погоды
У берегов Териберки увидели редкого огромного кита
Жительница Мурманска хотела сдать квартиру, но отдала московским мошенникам 250 тысяч рублей
Укладку асфальта в Мурманске в мороз и снег признали нормальной