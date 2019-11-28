Сергей Коробков: "Электротранспорт" может остановить свою работу с 1 апреля 2020 года

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-28T14:12:23+03:00

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В 2014 году в Мурманске случился транспортный коллапс, когда "Автоколонна 1118" вышла из игры. Тогда горожан спасло то, что АО "Электротранспорт" оперативно сыграло, взяло под свое крыло все автобусные маршруты.

Через шесть лет ситуация может повториться, только главный перевозчик Мурманска уже не спасет, ведь он сам попал в непростую ситуацию. Как уже писала "Комсомолка", у "Электротранпорта" идет судебная тяжба с правительством Мурманской области. суть спора - компенсация убытков перевозчика, которая должна идти из бюджета, но этот вентиль почему-то перекрыт. Сегодня эту тему на заседании горсовета Мурманска поднял генеральный директор предприятия Сергей Коробков.

- Уже 2 года идет непонятное для меня противостояние. Мы судимся, выигрываем. В прошлом году деньги за январь мы получили только в декабре. В этом еще не получили. Но в 2019 году у нас были успехи по другим направлениям, а вот в 2020 году ситуация резко ухудшается. Будет повышен тариф, в бюджете области компенсация не заложена, по деньгам из бюджета города идет обсуждение, - пояснил Сергей Евгеньевич.

По его словам, если ситуация не изменится, то 1 апреля предприятие может остановиться, 1600 человек не смогут работать. И 100 тысяч мурманчан, 70 тысяч которых регулярно пользуются автобусами и троллейбусами, будут гадать, как же перемещаться по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU