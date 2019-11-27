Когда зажгутся огни телебашни в Мурманске, зависит от погоды

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-27T13:03:16+03:00

Пока что телевышка лишилась своей изюминки в виде подсветки. Фото: visitmurmansk.info

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Вот уже три месяца как телевышка Мурманского ОРТПЦ не радует жителей столицы Заполярья своими огнями. Напомним: сентябрьская гроза повредила оборудование, отвечающую за световое оформление телебашни. К сожалению, урон, нанесенный стихией, оказался достаточно серьезным.

- Из-за погоды по-прежнему не удается заменить поврежденное оборудование. Мы прикладываем все усилия, чтобы вернуть городу достопримечательность. Но пока трудно назвать срок, который потреблена восстановление светового оборудования - все зависит от погоды, - отметила пресс-секретарь Мурманского ОРТПЦ Анна Калинина.

Скорее всего, Новый год мурманчанам придется встречать без радующих глаз огней телевышки.

Зато порадовать северян смогут праздничные украшения, которые уже начали устанавливать в областном центре. Многие объекты будут световыми инсталляциями.

ИСТОЧНИК KP.RU