Администрация Мурманска не сможет помочь жильцам дома №49 на Буркова решить проблемы с горячей водой и плесенью

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-27T13:05:46+03:00

В мэрии сообщили, что этими вопросами должны заниматься управляющая компания и ГЖИ

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Как уже ранее писала «КП», жильцам дома № 49 по улице Буркова в Мурманске приходится несладко: в пятиэтажке протекла труба, из-за чего в квартирах появились плесень и комары. Также у северян сбоит электричество и сломан общедомовой бойлер. Еще в начале лета водонагревательный прибор должны были починить, но этого так и не произошло, прохудившуюся трубу тоже все еще не заменили.

«Комсомолка» обратилась в мэрию что узнать, почему мурманчанам приходится жить в таких условиях. Но оказалось, что это не входит в компетенцию администрации.

- Домом №49 на Буркова занимается управляющая компания «ВентЭнергоСтрой». Администрация Мурманска не является учредителем этой организации и не несет ответственность за деятельность третьих лиц. Жильцы к нам не обращались по поводу протечки трубы в подвале, а водоподогреватель и сети электроснабжения должны заменить по региональной программе капремонта. Проводить проверки по качеству предоставления коммунальных услуг должна Госжилинспекция Мурманской области, - рассказали в администрации заполярной столицы.

Однако ситуацию не обошла стороной прокуратура города.

- В настоящее время прокуратура Октябрьского округа Мурманска по дому №49 на улице Буркова проводит проверку, - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Теперь жильцам злополучного дома придется добиваться решения насущных проблем от управляющей компании и ждать ответа от надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU