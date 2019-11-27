Администрация Мурманска не сможет помочь жильцам дома №49 на Буркова решить проблемы с горячей водой и плесенью
Как уже ранее писала «КП», жильцам дома № 49 по улице Буркова в Мурманске приходится несладко: в пятиэтажке протекла труба, из-за чего в квартирах появились плесень и комары. Также у северян сбоит электричество и сломан общедомовой бойлер. Еще в начале лета водонагревательный прибор должны были починить, но этого так и не произошло, прохудившуюся трубу тоже все еще не заменили.
«Комсомолка» обратилась в мэрию что узнать, почему мурманчанам приходится жить в таких условиях. Но оказалось, что это не входит в компетенцию администрации.
- Домом №49 на Буркова занимается управляющая компания «ВентЭнергоСтрой». Администрация Мурманска не является учредителем этой организации и не несет ответственность за деятельность третьих лиц. Жильцы к нам не обращались по поводу протечки трубы в подвале, а водоподогреватель и сети электроснабжения должны заменить по региональной программе капремонта. Проводить проверки по качеству предоставления коммунальных услуг должна Госжилинспекция Мурманской области, - рассказали в администрации заполярной столицы.
Однако ситуацию не обошла стороной прокуратура города.
- В настоящее время прокуратура Октябрьского округа Мурманска по дому №49 на улице Буркова проводит проверку, - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.
Теперь жильцам злополучного дома придется добиваться решения насущных проблем от управляющей компании и ждать ответа от надзорного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU