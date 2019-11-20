Жители многоквартирного дома в Мурманске задыхаются от плесени и живут c комарами

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-19T17:39:26+03:00

В здании протекла труба и не работает водонагреватель, однако проблемы пока устранять никто не думает

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В доме №49 на улице Буркова в Мурманске сложилась удручающая ситуация, жильцы вынуждены постоянно находиться в невыносимых условиях.

Еще несколько недель назад в подвале протекла труба, из-за чего появились затхлый запах и комары. В квартирах на нижних этажах стало невозможно дышать без открытых окон, на стенах образовалась плесень, начали отслаиваться обои. Управляющая организация пообещала устранить неполадки и даже поставила насос, чтобы откачать воду, но дальше этого дело не пошло.

Есть и другая беда – отсутствие горячей воды. В марте этого года возникли проблемы с общедомовым бойлером, из-за чего жильцы стали все чаще использовать электронагревательные приборы у себя дома. Как результат - регулярно сбоит электричество, так как ветхие сети уже не справляются с нагрузкой.

- В госжилинспекции Мурманска пояснили, что водонагреватель не прошел гидравлические испытания, из-за чего горячую воду и отключили. Управляющая организация должна была до 21 июня починить бойлер и восстановить горячее водоснабжение, однако с тех пор прошло больше четырех месяцев, и ситуация только усугубилась, - рассказала активист регионального отделения ОНФ Елена Ястребова.

Остается надеяться, что за это дело возьмутся прокуратура, управляющая компания и администрация города, и северянам не придется мерзнуть в своих квартирах, сидеть в темноте и бороться с плесенью.

ИСТОЧНИК KP.RU